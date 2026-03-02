Реклама

Британия одобрила просьбу США об ударах в Иране

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Joe Giddens / Reuters

Великобритания положительно ответила на просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами, расположенными в Иране. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, его видеообращение появилось в соцсети Х.

По словам политика, сейчас уничтожение пусковых установок или ракет в месте их запусков является «единственным способом остановить угрозу». Вашингтон обратился к Лондону и попросил задействовать британские базы для данных целей.

«Мы приняли решение одобрить эту просьбу, чтобы не допустить запуска ракет Ираном по всему региону», — отметил Стармер.

Впрочем, премьер Британии подчеркнул, что страна не намерена присоединяться к американским ударам, добавив, что Лондон не был вовлечен в изначальные удары по Ирану. По этой причине Стармер исключил возможность наступательных действий Британии в этом регионе на текущий момент.

Ранее СМИ сообщили, что Иран ударил ракетами по трем танкерам США и Британии в районе Персидского залива и Ормузского пролива.

