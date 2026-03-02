Европейский лидер выступил против США и Европы из-за Ирана

Санчес заявил, что вся Европа должна быть против военной интервенции в Иран

Премьер-министр Испании Педро Санчес вновь осудил военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их неоправданными. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Можно выступать против ненавистного режима и одновременно против неоправданной и опасной военной интервенции. Я еще раз призываю к немедленной деэскалации, уважению международного права и скорейшему возобновлению диалога», — заявил он.

При этом он призвал все страны Европы последовать его примеру.

Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае, если государство продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. «Мы призываем Иран немедленно прекратить эти безрассудные атаки. Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе», — говорится в заявлении. Отмечается, что Лондон, Париж и Берлин договорились сотрудничать в этом вопросе с Вашингтоном и союзниками в регионе.