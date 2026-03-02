Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:24, 2 марта 2026Мир

США подвели итог первых суток «Эпической ярости» против Ирана

CENTCOM: США за сутки нанесли удары по 1000 целей в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour/WANA / Reuters

Военные США подвели итоги первых суток операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом сообщает Reuters.

По подсчетам Центрального командования (CENTCOM), американские самолеты и военные корабли нанесли удары по более чем 1000 целей на территории Исламской республики. В том числе, на укрепленные подземные ракетные базы были сброшены 900-килограммовые бомбы с самолетов-невидимок B-2.

Трое американских военнослужащих стали жертвами, еще пятеро получили серьезные ранения. Президент США Дональд Трамп предупредил, что, вероятно, «будут и другие, прежде чем это закончится». «Но Америка отомстит и нанесет самый сокрушительный удар террористам, которые развязали войну, по сути, против цивилизации», — сказал он.

1 марта Иран официально подтвердил кончину верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Высшее руководство Ирана убито. Как Тегеран решил ответить на операцию США и Израиля?

    В США сочли политическим самоубийством Трампа операцию в Иране

    Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин

    США подвели итог первых суток «Эпической ярости» против Ирана

    У москвича изъяли медведей и леопарда за содержание в «зверских условиях»

    Пенсионерам рассказали о способе сохранить льготы

    Трамп необычно ответил на вопрос про Иран

    Мужчина ворвался в квартиру незнакомцев и стал причиной «биологической опасности»

    Женщина 58 раз укусила любовника за гениталии и расправилась с ним через месяц

    Новую съемку Сидни Суини в нижнем белье оценили в сети фразой «становится некомфортно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok