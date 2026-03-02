МИД Ирана назвал убийство Хаменеи открытием «ящика Пандоры»

Глава МИД Ирана Аракчи: Убийство Хаменеи открывает ящик Пандоры

Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи открывает «ящик Пандоры» и подрывает основы суверенного равенства и стабильность международной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо главы МИД Ирана Аббаса Аракчи генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Он подчеркнул, что такая атака несет далеко идущие последствия. Аракчи также назвал преднамеренные удары по высшему должностному лицу Исламской Республики беспрецедентным нарушением самых фундаментальных норм.

Министр также призвал ООН привлечь Соединенные Штаты и власти Израиля к ответственности за «чудовищный террористический акт».

1 марта Иран официально подтвердил смерть верховного лидера страны. Он погиб в первые часы военной операции Израиля и США.