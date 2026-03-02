Реклама

Назван приоритет ЕС после начала конфликта между США и Ираном

Глава МИД Латвии Браже: Приоритетом ЕС является деэскалация ситуации в Иране
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Приоритетом Европейского Союза (ЕС) после начала конфликта между США и Ираном являются обеспечение защиты гражданского населения и деэскалация ситуации в регионе. Об этом в разговоре с Politico заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

Она также отметила, что иранскому народу должны предоставить возможность выразить свою волю. При этом, по ее словам, организация должна сохранить непоколебимую поддержку Украины и продолжить давление на Россию.

Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае, если государство продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. Отмечается, что Лондон, Париж и Берлин договорились сотрудничать в этом вопросе с Вашингтоном и союзниками в регионе.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их неоправданными. Он призвал к деэскалации ситуации и скорейшему возобновлению диалога между странами.

