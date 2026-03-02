Реклама

15:56, 2 марта 2026

Трамп обозлился на союзника из-за одного решения по Ирану

Трамп разочаровался в Стармере после отказа предоставить авиабазу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп оказался разочарован премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом он заявил в интервью The Daily Telegraph.

Американский лидер заявил, что Лондон слишком долго принимал решение, позволившее Вашингтону использовать авиабазу Диего-Гарсия на архипелаге Чагос в Индийском океане для ударов по Ирану. По его словам, первоначальный отказ главы британского правительства стал событием, которого никогда не случалось в отношениях между странами. Он также уточнил, что Стармер, вероятно, беспокоился о законности таких действий.

В 1966 году британские власти сдали остров Диего-Гарсия США в аренду сроком на 50 лет. Американские военные создали там крупную базу, способную принять большое количество кораблей и военных самолетов. Она стала важным «непотопляемым авианосцем» для операций США в годы исламской революции в Иране, вторжения Ирака в Кувейт, ввода войск в Ирак и Афганистан.

Отмечается, что отказ британского правительства вызвал изменение позиции Трампа по передаче Британией архипелага Чагос Маврикию. До этого Белый дом одобрил соответствующую сделку, однако впоследствии начал критиковать власти Великобритании.

