Раскрыты обязательства России перед Ираном на фоне конфликта с США

Политолог Асатрян: Россия не обязана вступать на стороне Ирана в конфликт с США

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который Россия подписала с Ираном в январе 2025 года не обязывает Москву вмешиваться в конфликт Тегерана с США и Израилем. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ, доцент РЭУ им. Плеханова, автор книги «Трампизм в Америке. Полдень консерватора» и Telegram-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян.

В случае атаки на одну из сторон, другая держава обязуется не участвовать в этой агрессии. То есть если кто-то нападет на Россию или то, что сейчас происходит с Ираном, участники этого соглашения обязуются не участвовать в конфликте на стороне противника Георгий Асастрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Исследователь также подчеркнул, что прямых военных обязательств Россия перед Ираном не имеет. Однако в случае вооруженного конфликта с третьей стороной допускается обмен разведывательной информацией и дипломатическая поддержка на разных площадках. Также возможно военно-техническое сотрудничество.

«В соглашении нет пункта о прямой военной поддержке, то есть стороны не обязуются поддерживать друг друга в военном формате. Поэтому этот договор сбалансированный, сочетает как глубокое сотрудничество, так и рациональные ограничения», — резюмировал эксперт.

17 января президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали в Кремле Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам обоих политиков, договор охватывает всевозможные сферы сотрудничества, такие, как «оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также борьба с терроризмом во всем мире».