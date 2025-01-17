Путин и президент Ирана подписали Договор о стратегическом партнерстве

Путин и президент Ирана Пезешкиан подписали Договор о стратегическом партнерстве

Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Новый договор должен вывести отношения России и Ирана на новый уровень, так как закрепляет статус государств как стратегических партнеров. Также в документы зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества обеих стран на долгосрочную перспективу», — передает агентство.

По словам Путина и Пезешкиана, договор охватывает всевозможные сферы сотрудничества, такие, как «оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также борьба с терроризмом во всем мире».

Ранее начались переговоры Путина и Пезешкиана в Кремле. Российский лидер подчеркнул, визит президента Ирана имеет особое значение в связи с тем, что будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.