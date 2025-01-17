Путин начал переговоры с президентом Ирана

Путин и президент Ирана Пезешкиан начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан начали переговоры в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, визит президента Ирана имеет особое значение в связи с тем, что будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

17 января президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково-2 около 10:17 по московскому времени. Пезешкиана встретили министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.