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14:24, 17 января 2025Мир

Путин начал переговоры с президентом Ирана

Путин и президент Ирана Пезешкиан начали переговоры в Кремле
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан начали переговоры в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, визит президента Ирана имеет особое значение в связи с тем, что будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

17 января президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково-2 около 10:17 по московскому времени. Пезешкиана встретили министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.

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