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10:22, 17 января 2025Мир

Президент Ирана прибыл в Москву

Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Alexander Scherbak / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет иранского лидера приземлился в московском аэропорту Внуково-2 около 10:17 по московскому времени. Его встретили министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.

Ожидается, что президенты России и Ирана в ходе переговоров подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан 17 января обсудят обстановку на Ближнем Востоке и в Закавказье.

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