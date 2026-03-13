17:53, 13 марта 2026Экономика

Война в Иране ударила еще по трем азиатским странам

Бангладеш, Мальдивы и Шри-Ланка обратились за топливной помощью к Индии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти ударили еще по трем азиатским странам. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Индии Рандхир Джайсвал, его слова приводит Bloomberg.

С просьбой о дополнительных поставках топлива, пояснил он, обратились Бангладеш, Мальдивская Республика и Шри-Ланка. В индийском ведомстве, указал Джайсвал, уже получили эти запросы. Они будут рассматриваться с учетом топливных потребностей самой Индии, констатировал представитель местного МИДа.

Индия стала одной из главных пострадавших из-за блокировки Ираном Ормузского пролива. По этому маршруту до начала совместной военной операции США и Израиля проходила треть глобальной торговли нефтью, а значительная часть поставок направлялась в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Из-за фактического прекращения судоходства в проливе Индия столкнулась с дефицитом нефтяного сжиженного газа, который используется для приготовления пищи. В результате под ударом оказались представители гостиничного и ресторанного бизнеса азиатской страны. По оценкам экспертов, накопленных запасов топлива Индии хватит на 50 дней.

Выходом из кризисной ситуации для Нью-Дели может стать наращивание закупок российской нефти, которую ранее власти США временно освободили от санкций. Впрочем, послабления продлятся недолго — до 11 апреля 2026 года.

