Страну — партнера России накрыло катастрофическим дефицитом газа

The Hindustan Times: В Индии закрываются отели и крематории из-за нехватки газа

Индийским отелям и ресторанам грозит закрытие из-за нехватки сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщило издание The Hindustan Times.

По его данным, о дефиците энергоносителя заявили сразу несколько гостиничных ассоциаций по всей Индии. В частности, речь идет о таких городах, как Бангалор и Ченнаи, где местные отели предупредили о закрытии с 10 марта, если не смогут восстановить поставки газа. Это может сказаться не только на постояльцах, но и на обычных гражданах (например, медицинских работниках), которые зависят от отелей в плане питания. Кроме того, рискуют оборваться поставки продуктов питания в IT-парки и студенческие общежития. Нехватка газа также ощущается в Мумбаи и Гуруграме.

Национальная ассоциация ресторанов Индии уже призвала правительство вмешаться, предупредив о «катастрофическом закрытии» большинства ресторанов.

В свою очередь, власти города Пуна временно закрыли городские газовые крематории.

В ответ на кризис правительство Индии распорядилось увеличить производство газа и использовать излишки для внутреннего потребления.

На прошлой неделе прогноз о том, что жители Индии рискуют остаться без газа для приготовления пищи, опубликовало Bloomberg. Виновником такого развития событий является американо-иранский конфликт, из-за которого блокируются поставки энергоносителей из стран Персидского залива. Наиболее острая проблема возникает именно со сжиженным нефтяным газом, дефицит которого ударит по десяткам миллионов домохозяйств.