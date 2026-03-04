Жители страны БРИКС останутся без газа для приготовления пищи

Bloomberg: Иранский кризис оставит индийцев без газа для приготовления еды

В ближайшие несколько недель жители Индии рискуют столкнуться с острой нехваткой сжиженного газа для приготовления пищи. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной стал американо-иранский конфликт, из-за которого блокируются поставки энергоносителей из стран Персидского залива. Это оборачивается для Индии усугублением энергетического кризиса, а значит, резким ростом инфляции. Наиболее острая проблема возникает именно со сжиженным нефтяным газом, дефицит которого затронет десятки миллионов домохозяйств. Этого можно избежать только в том случае, если грузы, которые должны были поступить в марте, начнут поставляться в течение ближайших нескольких дней.

По данным аналитической компании Kpler, Индия является вторым по величине покупателем сжиженного нефтяного газа в мире. При этом 90 процентов этого импорта идет с Ближнего Востока. Источники агентства в правительстве Индии заявили, что запасов данного энергоносителя в этой стране БРИКС может хватить почти на 30 дней.

Ситуация усугубляется тем, что Нью-Дели не сможет быстро переключиться на альтернативные поставки из США. Даже в случае проведения срочных закупок американские грузы попадут в Индию не раньше апреля.

Аналитики полагают, что в такой ситуации Индии, возможно, придется покупать газ у России и Аргентины. Однако эти потенциальные поставки оцениваются как незначительные.

Ранее министерство нефти и природного газа Индии сообщило о готовности этой страны к перебоям в поставках нефти из-за кризиса в Персидском заливе. По данным ведомства, Индия создала такие запасы нефти, а также бензина и дизеля, которых должно хватить для решения краткосрочных проблем, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке.