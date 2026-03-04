Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:40, 4 марта 2026Экономика

Жители страны БРИКС останутся без газа для приготовления пищи

Bloomberg: Иранский кризис оставит индийцев без газа для приготовления еды
Кирилл Луцюк

Фото: Shailesh Andrade / Reuters

В ближайшие несколько недель жители Индии рискуют столкнуться с острой нехваткой сжиженного газа для приготовления пищи. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной стал американо-иранский конфликт, из-за которого блокируются поставки энергоносителей из стран Персидского залива. Это оборачивается для Индии усугублением энергетического кризиса, а значит, резким ростом инфляции. Наиболее острая проблема возникает именно со сжиженным нефтяным газом, дефицит которого затронет десятки миллионов домохозяйств. Этого можно избежать только в том случае, если грузы, которые должны были поступить в марте, начнут поставляться в течение ближайших нескольких дней.

По данным аналитической компании Kpler, Индия является вторым по величине покупателем сжиженного нефтяного газа в мире. При этом 90 процентов этого импорта идет с Ближнего Востока. Источники агентства в правительстве Индии заявили, что запасов данного энергоносителя в этой стране БРИКС может хватить почти на 30 дней.

Материалы по теме:
Взять числом. Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
Взять числом.Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
11 апреля 2022
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023

Ситуация усугубляется тем, что Нью-Дели не сможет быстро переключиться на альтернативные поставки из США. Даже в случае проведения срочных закупок американские грузы попадут в Индию не раньше апреля.

Аналитики полагают, что в такой ситуации Индии, возможно, придется покупать газ у России и Аргентины. Однако эти потенциальные поставки оцениваются как незначительные.

Ранее министерство нефти и природного газа Индии сообщило о готовности этой страны к перебоям в поставках нефти из-за кризиса в Персидском заливе. По данным ведомства, Индия создала такие запасы нефти, а также бензина и дизеля, которых должно хватить для решения краткосрочных проблем, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    В МИД высказались о работе по возвращению россиян из Ирана

    Мужчины и женщины поделились свидетельствующими о скором разводе случаями на свадьбах

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России

    Россиянки стали показывать моложавых матерей и породили новый тренд

    Готовность России нарастить поставки нефти в Индию оценили

    Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки

    Роднина объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из США и Израиля

    Россиянам вернут деньги за купленные на Ближний Восток туры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok