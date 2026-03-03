Страна БРИКС не испугалась проблем с нефтью из-за ситуации в Иране

Миннефти Индии: Запасов нефти хватит для решения краткосрочных проблем

Министерство нефти и природного газа Индии рассказало о готовности этой страны БРИКС к перебоям в поставках нефти. Заявление данного ведомства процитировало ТАСС.

По данным этого учреждения, Индия создала такие запасы нефти, а также бензина и дизеля, которых должно хватить для решения краткосрочных проблем, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке.

Кроме того, министерство заверило, что Индия добилась доступности энергии для жителей страны за счет диверсификации источников.

Однако по другим данным, Индия уже столкнулась с ощутимыми проблемами. Так, по данным Bloomberg, там начали сокращать поставки сжиженного природного газа некоторым промышленным потребителям. Причиной стали опасения грядущего дефицита из-за того, что Катар приостановил работу одного из крупнейших в мире предприятий по производству этого энергоносителя.

Кроме того, министерство иностранных дел Индии заявило, что конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на экономику этой страны из-за проблем с поставками нефти и газа. Звучат прогнозы об увеличении торгового дефицита Индии и давлении на рупию из-за подорожания нефти вследствие ситуации в Ормузском проливе.

Согласно опубликованной ранее версии, в сложившейся ситуации полномасштабный отказ Индии от импорта российской нефти выглядит все менее вероятным. Более того, Нью-Дели может даже нарастить эти закупки, чтобы не допустить топливного кризиса.