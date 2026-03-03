Российскую нефть назвали условием безопасности четвертой экономики мира

ET: Индия нарастит закупки нефти у России из-за проблем с Ормузским проливом

Полномасштабный отказ Индии от импорта российской нефти выглядит все менее вероятным. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной изданием Economic Times (ET).

Оно сослалось на данные Kpler, согласно которым импорт российской нефти в Индию в феврале составил чуть более миллиона баррелей в сутки, что ниже показателей января, когда речь шла об 1,1 миллиона баррелей, и декабря с потоком в 1,2 миллиона. Однако Саудовская Аравия увеличила поставки почти на 30 процентов, доведя их до самого высокого уровня почти за шесть лет, значительно сократив отставание от Москвы. Таким образом, хотя в феврале структура индийского нефтяного импорта серьезно изменилась, Россия все равно удержала за собой позицию крупнейшего продавца нефти в эту страну БРИКС.

Между тем почти 2,5-2,7 миллиона ​​баррелей в сутки покупаемой Индией нефти поступает из Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта через Ормузский пролив. Однако боевые действия в этом регионе нарушили движение грузов. Как следствие, индийские заводы, переориентировавшиеся с российской нефти на ближневосточную, попали в очень неприятную ситуацию. Теперь в Нью-Дели разрабатывают план на случай, если перебои сохранятся. Одним из его элементов является увеличение импорта российской нефти.

В связи с этим агентство напомнило, что запасов индийской сырой нефти хватит примерно на 17-18 дней, бензина и дизельного топлива — на 20-21 день, а сжиженного природного — примерно 10-12 дней. Без новых поставок через Ормузский пролив эти резервы начнут стремительно таять. Это означает, что Россия может вновь стать условием энергетической безопасности пятой экономики мира. Официальные лица говорят, что получить дополнительные поставки Индия сможет очень быстро. Кроме того, в сложившейся ситуации Вашингтон может смягчить свои требования по отказу индийских НПЗ от российских углеводородов.

По мнению экспертов, возвращение Индии к наращиванию импорта российской нефти выглядит все более вероятным сценарием, поскольку подорожание этого ресурса даже на несколько долларов создает серьезную нагрузку на индийскую экономику.