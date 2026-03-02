Страна БРИКС оказалась не готова к отказу от российской нефти

CNBC: Иранский конфликт не даст Индии отказаться от российской нефти

Иранский конфликт и проблема Ормузского пролива создают серьезные проблемы для Индии, которая закрывает 85 процентов потребности в нефти за счет импорта. Об этом сообщил канал CNBC.

Как отметил старший вице-президент исследовательской компании Rystad Energy Панкадж Шривастава, подорожание нефти даже на несколько долларов создает серьезную нагрузку на индийскую экономику. С ним согласилась президент Transversal Consulting Эллен Уолд, которая полагает, что для Нью-Дели наступило неудачное время.

Речь идет о том, что эта страна БРИКС заключила торговое соглашение с США, которое в числе прочего предполагало отказ от российской нефти. Эти поставки Индия начала замещать за счет ближневосточного импорта, надежность которого теперь оказалась под вопросом. В свою очередь, США уже дали понять, что могут снова ввести карательные пошлины, если Нью-Дели попытается вернуться к закупкам нефти у Москвы. Однако, как полагает Шривастава, именно последнее выглядит наиболее вероятным сценарием.

В связи с этим CNBC напомнил, что транспортировка нефти через Ормузский пролив пресеклась из-за ситуации вокруг Ирана. А это, в свою очередь, оборачивается ростом нефтяных котировок. Дело в том, что этот пролив является важнейшим водным путем, связывающим крупнейших производителей энергоресурсов, включая Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, с мировыми рынками и обеспечивающим прохождение около 20 процентов мировых поставок нефти. Почти половина нефти, импортируемой Индией, проходит именно через Ормузский пролив.

По прогнозам, при полном перекрытии Ормузского пролива цены вырастут на любую нефть, включая российскую. Не исключено, что они подскочат до 200 долларов за баррель.