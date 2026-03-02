Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 2 марта 2026Экономика

Страна БРИКС оказалась не готова к отказу от российской нефти

CNBC: Иранский конфликт не даст Индии отказаться от российской нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Иранский конфликт и проблема Ормузского пролива создают серьезные проблемы для Индии, которая закрывает 85 процентов потребности в нефти за счет импорта. Об этом сообщил канал CNBC.

Как отметил старший вице-президент исследовательской компании Rystad Energy Панкадж Шривастава, подорожание нефти даже на несколько долларов создает серьезную нагрузку на индийскую экономику. С ним согласилась президент Transversal Consulting Эллен Уолд, которая полагает, что для Нью-Дели наступило неудачное время.

Речь идет о том, что эта страна БРИКС заключила торговое соглашение с США, которое в числе прочего предполагало отказ от российской нефти. Эти поставки Индия начала замещать за счет ближневосточного импорта, надежность которого теперь оказалась под вопросом. В свою очередь, США уже дали понять, что могут снова ввести карательные пошлины, если Нью-Дели попытается вернуться к закупкам нефти у Москвы. Однако, как полагает Шривастава, именно последнее выглядит наиболее вероятным сценарием.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

В связи с этим CNBC напомнил, что транспортировка нефти через Ормузский пролив пресеклась из-за ситуации вокруг Ирана. А это, в свою очередь, оборачивается ростом нефтяных котировок. Дело в том, что этот пролив является важнейшим водным путем, связывающим крупнейших производителей энергоресурсов, включая Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, с мировыми рынками и обеспечивающим прохождение около 20 процентов мировых поставок нефти. Почти половина нефти, импортируемой Индией, проходит именно через Ормузский пролив.

По прогнозам, при полном перекрытии Ормузского пролива цены вырастут на любую нефть, включая российскую. Не исключено, что они подскочат до 200 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Народ исламского мира жаждет мести». В США испугались объявленного Ираном джихада. Приведет ли он к волне террора по всему миру?

    Россияне продолжили отпуск на пляжах атакованного Ираном Дубая и попали на видео

    Израиль ликвидировал главу разведки «Хезболлы»

    Раскрыта сумма самого большого долга за коммуналку в России

    Появились версии о завещании Джабраилова

    Врачи спасли москвича с толкушкой для картофеля в заднем проходе

    В России прекратилось обновление таксопарков из-за отсутствия автомобилей

    Стали известны новые подробности об отношениях жены бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Блогерша из России вновь затмила иностранцев на американской премии

    Актриса шоу «Уральские Пельмени» застряла на курорте богачей в Азии из-за отмены рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok