Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:40, 2 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Нефти предрекли рост выше 200 долларов за баррель при полном закрытии Ормузского пролива

Демидов допустил нефть по 200 долларов при полном закрытии Ормузского пролива
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Nicolas Economou / Reuters

При полном перекрытии Ормузского пролива цены на нефть вырастут на любую нефть, включая российскую, предсказал аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов. Возможные последствия он описал в беседе с «Лентой.ру».

Цены на нефть при полном перекрытии Ормузского пролива Ираном могут значительно вырасти, однако в течение недели-двух стабилизируются и пойдут вниз, убежден аналитик.

Президент США Дональд Трамп сказал, что готовится к четырехнедельному конфликту, указал Демидов. Это означает, что цена не вернется к предыдущим значениям, полагает он. «То есть к тем значениям, которые были еще позавчера, в середине февраля, цена не вернется, потому что конфликт разгорается в достаточно важном регионе, который добывает до 25 процентов нефти. И через тот самый Ормузский пролив проходит почти пятая часть всего СПГ мира, поэтому все это взаимосвязано, и цены на нефть будут варьироваться в достаточно высоком диапазоне», — высказался эксперт.

Аналитик усомнился в том, что Иран перекроет пролив для всех, так как он также должен как-то поставлять свою нефть и зарабатывать. Однако, если ситуация станет критической, ближневосточная страна может пойти на это, допустил собеседник «Ленты.ру».

«Тут важный момент в том, как Иран перекроет пролив. Можно просто перекрыть военными судами, забаррикадировать, и тогда это такой посыл к переговорам о том, что при определенных условиях мы можем убрать наши корабли. Но если Иран возьмет и затопит в фарватере судно или танкеры, то это будет означать, что обратной дороги нет и Иран готов идти до конца. И в этой ситуации сложно предположить, какая стоимость нефти будет. За сотню, возможно, за две в моменте. То есть цены на нефть, я думаю, пойдут очень высоко», — заключил Демидов.

Материалы по теме:
США, Израиль и Иран обмениваются масштабными ракетными ударами. Страшные кадры войны и ее последствий со всего Ближнего Востока
США, Израиль и Иран обмениваются масштабными ракетными ударами.Страшные кадры войны и ее последствий со всего Ближнего Востока
1 марта 2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
Война Израиля и Ирана в 2026 году:причины, хронология и последствия
28 февраля 2026

28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. Однако в воскресенье, 1 марта, официальные лица опровергли эту информацию, сообщив, что проход запрещен только судам, связанным с американскими военными.

Ранее попытавшийся пройти через Ормузский пролив нефтяной танкер Skylight под флагом Республики Палау (островное государство, ассоциированное с США) подвергся нападению и начал тонуть. В результате атаки четыре человека получили ранения, экипаж эвакуирован.

Позже стало известно, что корабль, принадлежащий компании из Греции, попал в аварию в районе Ормузского пролива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по резиденции Нетаньяху. Армия Израиля быстро ответила

    «Москвич» объявил цены на новую линейку кроссоверов для России

    Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие

    Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались правом из Конституции России

    Десятки россиян застряли на любимом курорте богачей из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке

    Иран ударил по НПЗ еще в одной ближневосточной стране

    Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии

    Угрозу для Китая остаться без иранской нефти оценили

    Жильцы нового дома в российском городе пожаловались на потопы из-за дырявой крыши

    В Иране заявили об атаке на руководство Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok