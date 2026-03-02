Европейские корабли попали в аварию вблизи Ормузского пролива

Politico: Греческий корабль попал в аварию в районе Ормузского пролива

Корабль, принадлежащий компании из Греции, попал в аварию в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Судно Ocean Electra ходит под либерийским флагом, но зарегистрировано на греческую компанию Antlia Navigation Ltd., управляемую и эксплуатируемую компанией Oceangold Tankers Inc., базирующейся в пригороде Афин Вулиагмени (...). Пострадавших нет, судно продолжает свой курс на порт Аль-Хамрия в Дубае», — передает здание слова греческих официальных лиц.

Кроме того, сообщается, что судно Hercules Star под испанским флагом также было сбито примерно в 20 морских милях от побережья ОАЭ, однако авторы материала не приводят подробностей инцидента.

Ранее попытавшийся пройти через Ормузский пролив нефтяной танкер Skylight под флагом Республики Палау (островное государство, ассоциированное с США) подвергся нападению и начал тонуть. В результате атаки четыре человека получили ранения, экипаж эвакуирован.