Пятая экономика мира нарастила поставки в Россию впервые за три года

Минфин Японии: Экспорт в Россию вырос почти на 12 процентов в 2025 году

По итогам минувшего года общий объем российско-японской торговли составил почти 8,01 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство финансов пятой экономики мира.

Достигнутый показатель оказался на 2,15 процента больше прошлогодних значений. Оказалось, что Япония впервые за три года нарастила поставки на российский рынок. Данный экспорт оценили в 2,46 миллиарда долларов. По сравнению с 2024 годом рост составил 11,85 процента.

В то же время Япония продолжила снижать российский импорт, однако темпы этого процесса замедлились. По итогам 2025 года поставки из РФ оценивались в 5,55 миллиарда долларов. Это минус 3,65 процента к 2024 году. В позапрошлом году снижение достигало 16,76 процента, а в 2023 году — 47,6 процента.

В конце декабря 2025 года стало известно, что Япония уступила Индии место четвертой экономики мира, переместившись на пятую позицию.

В ноябре Токио заверил, что не планирует прекращать импорт российского газа, поскольку он важен для обеспечения энергетической безопасности страны.