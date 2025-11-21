Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:51, 21 ноября 2025Экономика

Одна страна пообещала не прекращать покупать российский газ

Посольство Японии: Токио не планирует прекращать импорт российского газа
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Токио не планирует прекращать импорт российского газа. Об этом со ссылкой на источники в посольстве страны в Москве сообщает газета «Известия».

Поставки российских энергоресурсов важны для обеспечения энергетической безопасности, поэтому отказываться от них не готовы

«Обеспечение природного газа из-за рубежа, в том числе в рамках проекта "Сахалин-2", важно с точки зрения энергетической‌ безопасности Японии, поэтому мы будем принимать все меры для того, чтобы со стабильным обеспечением объемов поставок в Японию не возникало проблем», — пообещали в ведомстве.

Политика Токио в отношении России определяется страной самостоятельно и отвечает национальным интересам Японии, подчеркнули представители японской стороны.

Премьер-министр страны Санаэ Такаити ранее заявила президенту США Дональду Трампу, что Токио не сможет ввести эмбарго на закупки этого углеводорода у России. Такой шаг, как отметила глава японского правительства, повредил бы стабильности энергоснабжения ее страны, так как почти девять процентов импортируемого Японией СПГ поступает из России. Доставка российского топлива занимает всего несколько дней. В то же время газ с Аляски везут около недели, а с побережья Мексиканского залива США — около месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

    В российском городе из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека

    Названы имена самого дорогого и самого дешевого российских артистов на Новый год

    Овечкин сделал хет-три в матче НХЛ

    Выявлен готовивший теракты против российских военнослужащих

    В Белом доме подтвердили отставку Келлога

    В России решили избавиться от квартиры уехавшей из страны солистки Мариинского театра

    Бывший сотрудник СБУ сделал громкое заявление о доходах Зеленского

    Самую красивую девушку мира едва не выгнали с конкурса «Мисс Вселенная» перед победой

    Раскрыты новые детали об использованном в стрельбе по певцу Талькову револьвере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости