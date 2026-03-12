Реклама

11:27, 12 марта 2026Экономика

Страну БРИКС назвали одной из главных пострадавших из-за войны в Иране

Аналитик Гала: Индия сильно пострадала из-за кризиса на Ближнем Востоке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Индия, являющаяся партнером России по БРИКС, оказалась одной из главных пострадавших из-за масштабных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Об этом заявил глава отдела развивающихся рынков компании Federated Hermes Кунджал Гала, его слова приводит Bloomberg.

Из-за трудностей с доставкой ближневосточного сырья Индия столкнулась с серьезным энергетическим кризисом. Накопленных запасов топлива, утверждали эксперты, азиатской стране хватит на 50 суток.

Гала полагает, что власти Индии все еще не до конца осознают весь масштаб возможных проблем, с которыми в скором времени может столкнуться страна. «Одной из наиболее уязвимых стран является Индия из-за ее зависимости от нефти», — констатировал аналитик.

За последнее время Индия столкнулась не только с серьезными перебоями поставок нефти, но и с дефицитом газа. Наибольшие трудности, отмечали эксперты, возникли при импорте нефтяного сжиженного газа, на фоне чего местные отели и рестораны фактически оказались на грани выживания. Под ударом могут оказаться и рядовые домохозяйства, в обозримом будущем они рискуют остаться без газа для приготовления пищи, предупредило агентство Bloomberg.

