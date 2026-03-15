Назван неожиданный бенефициар закрытия Ормузского пролива

Неожиданным бенефициаром закрытия Ормузского пролива оказался корейский магнат

Доходы корейского магната Га-Хен Чонга резко выросли на фоне закрытия Ираном Ормузского пролива, несмотря на потрясения мирового рынка судоходства. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в отрасли.

Так, по данным журналистов, за несколько недель до начала операции США и Израиля против Ирана группа компаний Чонга Sinokor перебросила в Персидский залив не менее шести супертанкеров. Они простаивали в ожидании грузов, но после обрушения экспорта и заполнения хранилищ ситуация изменилась. Сейчас Sinokor сдает суда в аренду для хранения сырья по 500 тысяч долларов в день — это почти в 10 раз дороже, чем в 2025 году.

Утверждается, что недавняя скупка Чонгом значительной доли мирового танкерного флота шокировала рынок. В итоге магнат может стать одним из главных бенефициаров нефтяного кризиса.

Ранее эксперт по Ближнему Востоку Каринэ Геворгян заявила, что иранский конфликт продлится более двух месяцев, даже если активная фаза боевых действий с США и Израилем закончится.