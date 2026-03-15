11:10, 15 марта 2026

Оценены сроки продолжения иранского конфликта

Политолог Геворгян: Иранский конфликт будет идти больше двух месяцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иранский конфликт будет идти больше двух месяцев, даже если активная фаза боевых действий с США и Израилем закончится. Об этом заявила эксперт по Ближнему Востоку Каринэ Геворгян в подкасте «Smarent Pro недвижимость», с которым ознакомилась «Лента.ру».

«Военные эксперты подсчитывают, что данная фаза конфликта продлится месяц-два. Но я считаю, что это не означает, что конфликт будет закончен. Скорее всего, он будет иметь продолжение», — предположила эксперт.

Геворгян подчеркнула, что Иран заранее готовился к длительному противостоянию, поэтому Тегеран сохранит военный потенциал. Она также обратила внимание, что Исламская республика не просит у кого-либо помощи, самостоятельно ведя боевые действия.

10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили гуманитарную помощь Москвы и перспективы деэскалации напряженности. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина с Пезешкианом в ближайшее время маловероятна.

    Последние новости

    Стало известно о самом крупном налете дронов ВСУ на Москву с начала года

    Оценены сроки продолжения иранского конфликта

    На полигоне под Киевом уничтожили ценный груз из Франции

    В России назвали эффективный способ критически ослабить ВСУ

    Названа причина ДТП с трамваями в Москве

    Массированный удар роем дронов по ВСУ сняли на видео

    В аэропортах Московского региона ввели временные ограничения

    Украина бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады

    Стало известно о летевших к Москве сбитых беспилотниках

    Москвичам пригрозили тюрьмой за подглядывания за соседями

    Все новости
