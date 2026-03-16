Трамп раскрыл реакцию других стран на его призыв охранять Ормузский пролив

Трамп: США получили положительную реакцию на призыв по Ормузскому проливу

США получили положительную реакцию на призыв к другим странам отправить корабли в Ормузский пролив, но некоторые из них предпочли бы не вмешиваться. Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит CNN.

«С ними связались сегодня и вчера вечером, но мы получили некоторую положительную реакцию. Несколько стран предпочли бы не вмешиваться», — сказал он в ходе беседы с журналистами на борту президентского самолета.

Трамп подчеркнул, что у некоторых государств, к которым он обратился за помощью, есть тральщики и лодки «определенного типа», которые могли бы быть полезны США.

«Я действительно требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою территорию, потому что это их территория. Это место, откуда они получают энергию. И они должны прийти и помочь нам защитить ее», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея и Великобритания должны охранять Ормузский пролив с помощью военных кораблей.