09:35, 16 марта 2026

Британия отклонила призыв Трампа

Telegraph: Великобритания отклонила призыв Трампа о помощи в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Великобритания отклонила призыв президента США Дональда Трампа о помощи в разблокировке Ормузского пролива. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«[Премьер-министр Великобритании] Кир Стармер отказался направить военные корабли для содействия в открытии Ормузского пролива после того, как Дональд Трамп призвал к введению дополнительных сил для предотвращения нарастающего экономического кризиса», — говорится в публикации.

Британский министр энергетики Эд Милибэнд заявил, что Лондон активно изучает возможные меры по восстановлению судоходства в проливе, однако отказался дать конкретные обещания. Как утверждается, правительство Великобритании рассматривает возможность отправки беспилотных аппаратов для поиска мин, но не готово направить военные корабли.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив.

