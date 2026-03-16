Призыв Трампа к миру объяснили и назвали проявлением слабости

Козюлин: США не готовы к фотографиям потопленных американских авианосцев

Президент США Дональд Трамп призвал ряд мировых стран отправить военные корабли в Ормузский пролив, потому что Вашингтон не готов к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Так призыв главы Белого дома объяснил газете «Взгляд» заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, военный эксперт Вадим Козюлин.

По его мнению, просьба Трампа подсвечивает и проблемы американского флота. «США столкнулись с ситуацией, когда Исламская Республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца, таким образом, значительно бы навредил репутации Штатов», — считает Козюлин.

Он добавил, что Вашингтон стремится собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран, и не против, чтобы их корабли стали целью для иранских беспилотников, однако указал, что большой поддержкой конфликт не пользуется даже среди государств коллективного Запада.

В свою очередь, политолог Станислав Ткаченко увидел в призыве Трампа проявление слабости. «В Белом доме понимают, что их действия большинство государств восприняли без энтузиазма. Поэтому сейчас Вашингтон пытается вовлечь в конфликт дополнительные силы, чтобы "размазать" ответственность за происходящее», — считает эксперт.

Китай, по его мнению, также не станет отправлять корабли и в целом продолжит придерживаться уже избранной тактики «осознанного дистанцирования», не желая обострять диалог с США. «Кроме того, сформированный Китаем экономический фундамент позволяет республике "пересидеть" кризисные времена в состоянии относительного благополучия», — заключил Ткаченко.

Ранее Трамп посчитал, что КНР, Франция, Япония, Корея и Британия должны охранять Ормузский пролив с помощью военных кораблей. Глава Белого дома также добавил, что США будут бомбить береговую линию залива и продолжать сбивать иранские корабли и катера. Кроме того, он обещал сделать Ормузский пролив «открытым, безопасным и свободным».

Известно, что Великобритания и Китай отклонили призыв.