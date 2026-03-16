10:52, 16 марта 2026Мир

Китай ответил на призыв Трампа

МИД Китая о призыве Трампа по Ормузскому проливу: КНР выступает за деэскалацию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Китай продолжает выступать за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке и призывает не допустить его серьезных последствий для мировой экономики. Таким образом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь высказался о призыве президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу, передает Reuters.

«Китай в очередной раз призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, избегать дальнейшей эскалации, предотвратить дестабилизацию региона, не допустить более серьезных последствий для развития мировой экономики», — подчеркнул представитель ведомства.

Линь Цзянь добавил, что ситуация в Ормузском проливе негативно сказывается на перевозках грузов и энергоносителей по мировым торговым маршрутам.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив.

