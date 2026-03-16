Япония отказала Трампу

Япония отказалась отправлять корабли в Ормузский пролив после просьбы Трампа

Япония отказалась отправлять свои корабли в Ормузский пролив после просьбы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

«Самое важное — это приложить наши усилия, в том числе дипломатические, для урегулирования ситуации», — заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми после ночного телефонного разговора с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Японский премьер-министр Санаэ Такаити, в свою очередь, подчеркнула, что страна пока не получила официальный запрос, но пообещала, что будет действовать в рамках законодательства своей страны.

«Правительство Японии в настоящее время рассматривает, как реагировать на эту ситуацию», — сказала Такаити, отвечая на вопрос, какой будет реакция Токио, если президент США Дональд Трамп прямо попросит ее о поддержке во время встречи в Вашингтоне.

Коидзуми заявил, что в целом проведение операции по обеспечению морской безопасности с использованием кораблей Сил самообороны Японии возможно в особых обстоятельствах, когда японским судам необходима защита, жизни или имуществу Японии угрожает опасность, или когда необходимо поддерживать стабильность. При этом министр отказался отвечать, является ли ситуация в Иране таким случаем.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив.