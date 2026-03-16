13:52, 16 марта 2026

Иран объяснил ситуацию с проходом иностранных судов через Ормузский пролив

МИД Ирана: Ормузский пролив закрыт только для тех, кто связан с агрессорами
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Суда нескольких стран пересекли Ормузский пролив с разрешения Тегерана. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на брифинге, передает ТАСС.

«Страны в координации с Исламской Республикой Иран провели свои суда через Ормузский пролив. Это само по себе свидетельствует об ответственном подходе Исламской Республики Иран», — сказал дипломат.

По словам Багаи, происходящее в последние дни является следствием войны, которую США и Израиль навязали региону. Он подчеркнул, что Иран имеет право принимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и предотвращения злоупотреблений со стороны агрессоров.

«По нашему мнению, он (пролив — прим. «Ленты.ру») остается открытым — просто закрыт для наших врагов и тех, кто совершил подлый акт агрессии против нашей страны» — пояснил представитель МИД.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив, для чего может быть изменен мандат военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море. По словам Каллас, в данный момент вопрос состоит в том, готовы ли страны Евросоюза использовать эту миссию для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

До этого президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив.

