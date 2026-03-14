Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 14 марта 2026Мир

Франция отказала Трампу

МИД Франции опроверг отправку военных судов в Ормузский пролив после слов Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Johan Nilsson / TT / Reuters

Министерство иностранных дел Франции опровергло информацию, что страна якобы отправила суда в Ормузский пролив после слов американского президента Дональда Трампа, что ряду государств нужно охранять морской путь при помощи военных кораблей. Заявление, из которого следует, что Париж отказался внять призыву главы Белого дома, опубликовано англоязычном аккаунте МИД страны в X.

Согласно заявлению, авианосец Charles de Gaulle ВМС Франции со своей группой останется в Средиземном море и продолжит выполнять исключительно задачи по обороне. «Позиция не изменилась: она оборонительная», — указали в пресс-службе французского внешнеполитического ведомства.

Такое послание опубликовали в ответ на слухи, что Париж мог отправить в Ормузский пролив десять военных кораблей, чтобы обеспечить навигацию судов через этот морской путь.

До этого Трамп объявил, что Китайская народная республика (КНР), Франция, Япония, Корея и Британия должны охранять Ормузский пролив с помощью военных кораблей. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявлял, что пролив остается закрытым только для судов США и Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok