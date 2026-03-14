20:20, 14 марта 2026

Иран раскрыл детали закрытия Ормузского пролива

Глава МИД Ирана Арагчи: Ормузский пролив закрыт только для судов США и Израиля
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Ормузский пролив закрыт только для судов США и Израиля. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире телеканала MS Now.

«Ормузский пролив открыт, он закрыт только для танкеров и судов, которые принадлежат нашим врагам, тем, кто атакует нас и наших союзников», — сказал дипломат.

По его словам, остальные могут проходить через пролив, но многие предпочитают этого не делать из соображений безопасности.

Ранее заместитель командующего военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде задал США неудобные вопросы об Ормузском проливе. Он упрекнул США во лжи об уничтожении Военно-морского флота Ирана и подчеркнул, что США и союзники не достигли ни одной цели операции против Исламской Республики.

