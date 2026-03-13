Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:22, 13 марта 2026Мир

Иран задал США неудобные вопросы об Ормузском проливе

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Тегеран держит под контролем Ормузский пролив и не позволит США провести демонстрацию силы. С таким заявлением выступил заместитель командующего военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде, сообщается в Telegram.

«Если Америка утверждает, что Военно-морские силы Ирана уничтожены, почему тогда Ормузский пролив до сих пор закрыт и ни одному нефтяному танкеру не разрешено проходить? Если Воздушно-космические силы Ирана уничтожены, почему наши ракеты и беспилотники с определенной периодичностью поражают заданные цели?» — задался вопросами иранский генерал.

Акбарзаде упрекнул США во лжи об уничтожении Военно-морского флота Ирана и подчеркнул, что США и союзники не достигли ни одной цели операции против Исламской Республики. По словам замкомандира КСИР, иранские военные запускают ракеты и беспилотники не только с подземных баз, но и с моря и воздуха.

Генерал также добавил, что в случае продолжения кризиса цен на нефть из-за блокады Ормузского пролива в течение двух недель экономика США столкнется с серьезным кризисом.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Ранее Франция и Италия вступили в переговоры с Ираном, чтобы обеспечить безопасный проход своих судов через Ормузский пролив. Как сообщается, переговоры пока находятся на ранней стадии и не гарантируют конкретных результатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон сделал предупреждение России по Украине

    Россиянам назвали три самых бесполезных БАДа

    Норвежский лыжник Клебо рассказал о состоянии здоровья после падения на трассе

    Москва поставила очередной тепловой рекорд

    Иран задал США неудобные вопросы об Ормузском проливе

    ЦБ резко повысил курс доллара

    В сети испытали неловкость из-за видео с открытия магазина Victoria's Secret в Британии

    Мужчина зашел в женский туалет в аэропорту и тайком снял на видео двух женщин

    В Подмосковье загорелся пансионат для престарелых

    Россияне предсказали победителя премии «Оскар»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok