Иран задал США неудобные вопросы об Ормузском проливе

Замкомандира ВМС КСИР Акбарзаде упрекнул США во лжи об уничтожении флота Ирана

Тегеран держит под контролем Ормузский пролив и не позволит США провести демонстрацию силы. С таким заявлением выступил заместитель командующего военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде, сообщается в Telegram.

«Если Америка утверждает, что Военно-морские силы Ирана уничтожены, почему тогда Ормузский пролив до сих пор закрыт и ни одному нефтяному танкеру не разрешено проходить? Если Воздушно-космические силы Ирана уничтожены, почему наши ракеты и беспилотники с определенной периодичностью поражают заданные цели?» — задался вопросами иранский генерал.

Акбарзаде упрекнул США во лжи об уничтожении Военно-морского флота Ирана и подчеркнул, что США и союзники не достигли ни одной цели операции против Исламской Республики. По словам замкомандира КСИР, иранские военные запускают ракеты и беспилотники не только с подземных баз, но и с моря и воздуха.

Генерал также добавил, что в случае продолжения кризиса цен на нефть из-за блокады Ормузского пролива в течение двух недель экономика США столкнется с серьезным кризисом.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Ранее Франция и Италия вступили в переговоры с Ираном, чтобы обеспечить безопасный проход своих судов через Ормузский пролив. Как сообщается, переговоры пока находятся на ранней стадии и не гарантируют конкретных результатов.