Косачев назвал удар США по сирийской авиабазе поддержкой террористов

США своим ударом по базе сирийских правительственных войск в Хомсе поставили себя вне международных антитеррористических соглашений, совершив сразу два опасных акта. Такое мнение в своем Facebook высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Во-первых, отметил он, это агрессия против суверенного государства, и, во-вторых, очевидная поддержку террористам, которые, как сообщают, уже перешли в наступление на некоторых направлениях.

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Обострение ситуации в Сирии стало прямым следствием агрессивных и в то же время откровенно неуклюжих действий США, которые уже становятся «фирменным стилем» нового руководства, пытающегося решать внутренние проблемы ковбойскими наскоками во внешних делах, подчеркнул сенатор.

Однако, как подчеркнул Косачев, все последствия этих действий даже трудно до конца предсказать, поскольку приостановление Меморандума по полетам над Сирией может оказаться только началом.

По мнению Косачева, это решение не означает, что российская авиация будет втягиваться в военные акции против США и тех, кто их поддерживает, если не будет прямой угрозы нашим военным в Сирии. Но если нелегитимная атака США не получит адекватной оценки со стороны международного сообщества, это может быть воспринято как сигнал к продолжению попыток достичь военным путем все менее очевидных целей Вашингтона в Сирии. И тогда все угрозы столкновений в любой конфигурации вырастут кратно, заключил сенатор.

США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Россия после этого приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенный в октябре 2015 года между Вашингтоном и Москвой.

Удар последовал после обвинений США в адрес Дамаска в применении химического оружия в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой, как сообщается, погибли десятки человек.