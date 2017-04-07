Глава американского КНШ провел разговор с начальником российского Генштаба

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд провел разговор с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Об этом ТАСС сообщил представитель американской администрации.

Разговор состоялся после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии.

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«Генерал Данфорд говорил с генералом Герасимовым после нанесения удара, их разговор прошел в профессиональной манере и был сфокусирован на ситуации в Сирии», — сказал собеседник агентства.

США в ночь на пятницу нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. После этого Россия приостановиладействие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенный в октябре 2015 года между Вашингтоном и Москвой.

Удар последовал после обвинений Вашингтона в адрес Дамаска в применении химического оружия в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек.