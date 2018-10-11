Бельгийский истребитель сожгли во время техобслуживания

Истребитель F-16 Fighting Falcon оказался полностью разрушен из-за взрыва на военной базе в Бельгии. Об этом сообщает портал 7SUR7.be

Инцидент произошел в коммуне Флорен в Валлонии. Как отмечается, самолет во время взрыва находился на земле на плановом техобслуживании. Из-за произошедшего пострадали два человека, им оказали помощь на месте. Еще один самолет получил повреждения, однако размер ущерба не указывается.

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Как передает NOS, пострадавшие — техники, а F-16 в результате произошедшего полностью сгорел. Отмечается, что самолет был припаркован в конце взлетно-посадочной полосы, внутри него никого не было.

Чем именно вызван взрыв, пока не сообщается. Расследованием произошедшего занимается Управление авиационной безопасности.

В коммуне Флорен базируются 20 истребителей F-16. Всего на вооружении Бельгии в настоящее время стоят 34 таких самолета.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Машины стоят на вооружении почти 30 стран мира.

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