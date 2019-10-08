Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.

Известно, что пилот успел катапультироваться. Самолет потерпел крушение над необитаемой территорией недалеко от города Трир. По данным представителя Люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии), истребитель принадлежит США, передает Reuters. На месте падения ведутся следственные работы, оно оцеплено.

19 сентября сообщалось, что бельгийский истребитель F-16 разбился во французской коммуне Лорьян. Пилоты тогда смогли катапультироваться, один из них зацепился парашютом за высоковольтные провода.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Машины стоят на вооружении почти 30 стран мира.

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