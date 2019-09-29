Названа причина крушения Миг-29 в Словакии

Вероятной причиной крушения истребителя МиГ-29 ВВС Словакии могла стать нехватка авиатоплива в баках. Об этом сообщила словацкая полиция, передает ТАСС.

Также стало известно, что пилот, катапультировавшийся из падающей машины, выжил. Подробностей о его состоянии нет.

В настоящее время место ЧП огорожено полицией, туда направляется министр обороны Словакии Петер Гайдош и командование ВВС страны. Уточняется, что истинную причину катастрофы выяснит экспертная комиссия.

О крушении словацкого Миг-29 стало известно ранее 29 сентября. Самолет упал во время парного тренировочного полета в районе города Злате-Моравце на западе страны.

Словакия намеревается отказаться от МиГ-29 в 2022 году. На смену советским истребителям должны прийти 14 американских F-16.

Истребители МиГ-29 серийно выпускаются с 1982 года. В СССР и России на их основе созданы такие модификации, как, в частности, МиГ-29К и МиГ-35. Стоимость одного МиГ-29 оценивается примерно в 20 миллионов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!