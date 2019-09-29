МиГ-29 разбился в Словакии

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе восточноевропейской страны. Об этом сообщили в Минобороны республики, передает ТАСС.
Инцидент произошел в районе города Злате-Моравце во время парного тренировочного полета. Пилот катапультировался, его судьба пока неизвестна.
На место ЧП выехал министр обороны Петер Гайдош.
Последнее ЧП с участием Миг-29 произошло 24 июля. Истребитель азербайджанских ВВС совершал учебный полет над Каспийским морем, однако неожиданно пропал с радаров. Позднее сообщалось, что самолет разбился.
Истребители МиГ-29 серийно выпускаются с 1982 года. В СССР и России на их основе созданы такие модификации, как, в частности, МиГ-29К и МиГ-35. Стоимость одного МиГ-29 оценивается примерно в 20 миллионов долларов.