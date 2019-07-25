Азербайджанский самолет упал в Каспийское море

Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана.

Крушение произошло в среду, 24 июля в 22.00 по местному времени (21.00 мск). В это время самолет азербайджанских ВВС совершал учебный полет над Каспийским морем, однако неожиданно пропал с радаров. Версия о крушении и падении в море пока является предварительной.

Сейчас идут поиски пилота потерпевшего крушения самолета. Кроме того, по поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия для расследования причин катастрофы.

Самолеты МиГ-29 — основа истребительной авиации ВВС Азербайджана. На вооружении страны стоят 16 самолетов МиГ-29 и МиГ-29УБ, полученных с Украины в 2007-2012 годах. Они были призваны заменить 20 самолетов типа МиГ-25, доставшихся Баку от раздела советского наследия.

Истребители МиГ-29 серийно выпускаются с 1982 года. В СССР и России на их основе созданы такие модификации, как, в частности, МиГ-29К и МиГ-35. Стоимость одного МиГ-29 оценивается примерно в 20 миллионов долларов.

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