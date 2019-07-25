Боевой самолет выкатился на оживленное шоссе

Самолет французской пилотажной группы Patrouille de France выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в департаменте Восточные Пиренеи. Об этом говорится на странице префектуры региона в Twitter.

В сообщении отмечается, что штурмовик Dassault/Dornier Alpha Jet выкатился с полосы и остановился прямо возле трассы D117. Пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы. Других пострадавших нет.

На кадрах с места происшествия видно, что самолет практически пересек ограждение оживленной трассы: он остановился на склоне перед дорожным полотном.

— Ilyes ben kouider (@ilyes8) 25 июля 2019, 11:52

Портал Airlive отмечает, что инцидент произошел в аэропорту Перпиньян-Ривесальт. По свидетельству одного из очевидцев, на месте происшествия начался небольшой пожар. Его потушили. Издание также пишет, что по плану у Patrouille de France было выступление на авиашоу в Сен-Сиприене.

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