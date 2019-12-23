Украина захотела купить у США истребители F-16 и комплексы Patriot

Вооруженные силы Украины хотят приобрести у США ударные вертолеты AH-64 Apache, истребители пятого поколения F-16 Fighting Falcon и противоракетные комплексы MIM-104 Patriot, пишет Ukrainian Military Pages.
По данным украинского издания, таким образом страна, в частности, «планирует обновить парк армейской авиации». «В военном ведомстве считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях украинской армии и отечественном оборонно-промышленном комплексе закупкой современного вооружения из-за рубежом», — пишет издание.
Начать закупки предлагается с AH-64 Apache.
В сентябре ТАСС, ссылаясь на источник Минобороны России, написало, что комплексы MIM-104 Patriot американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.