Пилот истребителя F-16 погиб во время учений

Пилот истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) США погиб в авиакатастрофе во время учебной миссии в Южной Каролине во вторник вечером, 30 июня. Об этом сообщает сайт Military.com со ссылкой на официальные лица.

По сообщениям источника, авиакатастрофа произошла в 23:30 по местному времени. Погибший пилот с базы Shaw Air Force Base в Самтере был единственным пассажиром истребителя F-16CM Fighting Falcon. Его имя не уточняется.

«Мы просим вас уважать семью и конфиденциальность авиаотряда, пока мы завершаем этот процесс», — сказал командир 20th Fighter Wing Ларри Салливан. Авария расследуется.

20th Fighter Wing является крупнейшим подразделением F-16 в ВВС США, которое участвовало в каждом крупном американском конфликте со времен Второй мировой войны и часто являлось «острием копья» в войнах в Ираке и Афганистане, пишет сайт.

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