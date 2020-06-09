США показали применение F-15E атомной бомбы

Видео: youtube Sandia National Labs

Истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle первым среди американских самолетов получит атомную бомбу B61-12, сообщает The Drive. Соответствующее видео испытаний оружия на YouTube опубликовали Сандийские национальные лаборатории.

В заявлении организации, опубликованном на ее сайте, говорится, что F-15E Strike Eagle первым среди американских самолетов сертифицирован для применения B61-12.

Совместные летные испытания F-15E Strike Eagle и B61-12 на упражнениях Red Flag в Неваде (США) проходили в марте.

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В октябре 2018 года бывший начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности, экс-начальник Главного штаба РВСН (в 1994–1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин заявил, что модернизация термоядерной бомбы B61 до 12-го поколения превратила авиационный боеприпас из тактического оружия в стратегическое.

Мощность B61-12 не превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте. Бомбу получат стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit и перспективный B-21 Raider, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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