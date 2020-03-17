F-15E показался с новой ядерной бомбой

Американский истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle на упражнениях Red Flag в Неваде (США) заметили с новой управляемой ядерной бомбой B61-12, пишет The Drive.

«Союзники Америки по НАТО, Германия, Италия и Испания, являются единственными иностранными игроками, принимающими участие в этом Red Flag, поэтому оперативное испытание оружия, которое станет стержнем ядерного сдерживания альянса в Европе, имеет некоторый смысл», — пишет издание.

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В октябре 2018 года бывший начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности, экс-начальник Главного штаба РВСН (в 1994–1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин заявил, что модернизация термоядерной бомбы B61 до 12-го поколения превратила авиационный боеприпас из тактического оружия в стратегическое.

Мощность B61-12 не превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте. Бомбу получат стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit и перспективный B-21 Raider, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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