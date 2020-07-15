Пилот F-35 ВВС Израиля слишком громко летал и был наказан

Летчику Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля запретили полеты после того, как он напугал жителей северного портового города Хайфы и Изреельской долины, громко полетав на своем F-35. Об этом сообщает The Times of Israel.

Жители этих районов, услышав около 22:00 во вторник, 14 июля, нечто похожее на мощные взрывы, испугались, что произошла атака или чрезвычайная ситуация. Шум вызвал панику в социальных сетях. «Что это за сумасшедший взрыв, который только что прозвучал в районе Хайфы и долины Изреель?» — написала ведущая на израильском радио в своем Twitter-аккаунте.

Армия обороны Израиля в среду утром, 15 июля, заявила, что они ответственны за шум. Военные объяснили, что звуки были вызван тем, что во время учений истребитель летел быстрее, чем разрешалось. В армии также сообщили, что провинившегося пилота отчислили из летного состава.

Израиль был одной из первых стран, которая приобрела истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 из США, получив первые девять самолетов в конце 2017 года. F-35 считается самым совершенным истребителем Израиля с передовыми возможностями маскировки и мощными бортовыми компьютерами, которые обеспечивают ему связь с другими самолетами в небе.