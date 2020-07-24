Перехваченный истребителями США иранский лайнер долетел до Тегерана

Иранский пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air, который ранее перехватили американские истребители, успешно приземлился в Тегеране. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал США ответственными за любое происшествие с пассажирским самолетом на пути в Тегеран. В настоящее время детали этого инцидента расследуются. После получения полной информации будут приняты правовые и политические меры, пообещал он.

Ранее истребители Военно-воздушных сил (ВВС) США помешали полету иранского пассажирского самолета в небе над Сирией. Инцидент произошел в районе американской военной базы Эт-Танф. Борт Mahan Air был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Бейрута, в результате чего пострадало несколько пассажиров.

В ходе переговоров пилотов истребителей F-15 и пассажирского лайнера первые представились гражданами США. Изначально военные самолеты подозревались в принадлежности Израилю.