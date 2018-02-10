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Уничтожение российского Су-25 раскололо боевиков

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В террористической группировке «Джейш ан-Наср», которая взяла на себя ответственность за атаку на российский штурмовик Су-25, сбитый в Сирии, произошел раскол. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По данным канала, из состава группировки решили выйти сразу несколько банд. В частности, «111-й полк» и «Джабаль Тахрир» покинули ряды «Джейш ан-Наср» из-за неких разногласий с ее руководством. В результате в подчинении у командующего группировкой Мухаммада Мансура остался только взвод «Сукур аль-Габ».

В ответ пресс-секретарь «Джейш ан-Наср» Мухаммед Рашид обвинил глав банд в том, что они уже давно не руководят своими боевиками, а только «сидят в Турции и ничего не делают», и подчеркнул, что группировка продолжит сражаться с сирийскими правительственными войсками.

После о своем желании примкнуть к «Джейш ан-Наср» заявили боевики из «Джейш Фарук».

Как отмечает Directorate 4, подобные изменения в структуре «Джейш ан-Наср» связаны с тем, что далеко не все входившие в ее состав формирования способны перенести «большое количество негативных последствий», вызванных уничтожением российского самолета.

Штурмовик Су-25 был сбит боевиками при помощи ПЗРК в провинции Идлиб 3 февраля. Его пилот Роман Филипов катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

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