Раскрыты детали подготовки визита Путина в Дамаск

Визит президента России Владимира Путина в Дамаск пытались представить как поездку министра обороны страны Сергея Шойгу. Детали подготовки операции раскрыл начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в документальном фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», опубликованном на сайте «Вести.ru».

«Мы должны были организовать выполнение всех задач по обеспечению безопасности визита, не раскрывая сути замысла и цели этих мероприятий», — объяснил Герасимов. Он добавил, что подготовку путешествия Путина удалось сохранить в секрете, несмотря на проверки маршрута на предмет радиоэлектронной борьбы, а также разминирования дороги и близлежащих зданий.

Шойгу, в свою очередь, отметил, что власти провели глубокую оценку всех угроз и старались не возбудить интерес к визиту.

Вспоминая о поездке, Путин рассказал о дружелюбных людях на улицах Дамаска «из разных социальных сред», которые встретились ему во время редких прогулок. Он также объяснил свой визит в мечеть Омейядов желанием взглянуть на голову Иоанна Крестителя. «Для меня было это неожиданным, что в мечети сохраняются, причем бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя, и почитаются в исламском мире», — отметил президент.

В том же фильме Шойгу сравнил визит Путина в Дамаск с «триллером похлеще голливудского». Поездка главы государства в Сирию состоялась в январе 2020 года. Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, посетил мечеть Омейядов и встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х в православной церкви Святой Девы Марии.

В Сирии с весны 2011 года идет гражданская война. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Асада, умеренная оппозиция и исламистские группировки.