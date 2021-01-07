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Шойгу сравнил с «триллером похлеще голливудского» визит Путина в Дамаск

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Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X
Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Подготовка визита президента России Владимира Путина в Дамаск в январе 2020 года сродни «триллеру похлеще голливудского». Такую аналогию провел министр обороны страны Сергей Шойгу в документальном фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», опубликованном на сайте «Вести.ru».

Шойгу предположил, что детальный фильм о поездке главы государства в Сирию мог бы, помимо триллера, стать хорошим учебным пособием по организации подобных мероприятий для «всех служб».

Путин прибыл в Дамаск и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом 7 января 2020 года. Российский президент проехал по улицам Дамаска, обратив внимание на признаки возвращения мирной жизни. Путин посетил мечеть Омейядов, где ему показали нетленную голову Иоанна Крестителя, затем президент встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х в православной церкви Святой Девы Марии.

В Сирии с весны 2011 года идет гражданская война. Ее участники — правительственные силы, умеренная оппозиция и исламистские группировки. Россия в этом конфликте поддерживает правительство Асада.

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