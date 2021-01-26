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Посольство России отреагировало на нападение на россиян в Стамбуле

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Фото: Emrah Gurel / Reuters

Посольство России в Турции отреагировало на вооруженное нападение на россиян в Стамбуле. Дипломатическая миссия призвала российских граждан быть осторожнее и избегать опасных ситуаций, передает РИА Новости.

«Призываем туристов не вступать в контакт с подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц, быть бдительными на многолюдных, туристических объектах, избегать мест проведения демонстраций и протестных акций, а также передвижения по безлюдным улицам особенно в темное время суток», — приводит агентство сообщение дипломатической миссии.

Нападение на троих россиян в турецком Стамбуле произошло вечером в воскресенье, 24 января. Были ранены ножом две женщины и мужчина, им на помощь пришли местные жители. Позже стало известно, что нападавшим оказался 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн.

В настоящее время он задержан. За ним числится по меньшей мере 30 судимостей. Кроме того, он психически нестабилен.

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